Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καθυστερήσεις στην επίδοση καρτών συνδεδεμένων με επιδόματα εργασίας για ανέργους, διαβεβαιώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όλη η αλληλογραφία που παραλήφθηκε με ορθά και πλήρη στοιχεία παραλήπτη διακινήθηκε κανονικά και εγκαίρως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διανομής.

Όπως προκύπτει από τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις Μονάδες Διανομής, περιορισμένος αριθμός επιστολών που περιείχαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη επεστράφη στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, είναι απολύτως σύμφωνη με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διακινούν διαχρονικά την τραπεζική αλληλογραφία των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, με καθημερινή διανομή πολύ μεγάλου όγκου αντικειμένων και με σταθερά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και επιχειρησιακής επάρκειας» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Σε σχέση με τη διανομή καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας, τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν ότι οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω απλής, μη ιχνηλατήσιμης ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η επιλογή αυτή ανήκει στις συνεργαζόμενες τράπεζες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση παράδοσης ή η εξατομικευμένη ιχνηλάτηση κάθε κάρτας.

Η διαδικασία αποστολής των καρτών

Η έκδοση και αποστολή των καρτών ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια: το αίτημα εγκρίνεται από τη ΔΥΠΑ, διαβιβάζεται στην τράπεζα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, η οποία με τη σειρά της αναθέτει την παραγωγή της κάρτας σε εξειδικευμένο πάροχο. Ο πάροχος παραδίδει καθημερινά στα ΕΛΤΑ χιλιάδες κάρτες — νέες, ανανεώσεις και λοιπές — που στη συνέχεια αποστέλλονται στους τελικούς παραλήπτες με την υπηρεσία που έχει επιλεγεί συμβατικά από τον αποστολέα.

Έλεγχοι και αποτελέσματα

«Παρά τη δυσκολία εντοπισμού μεμονωμένων αποστολών λόγω της φύσης της μη ιχνηλατήσιμης υπηρεσίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, προχώρησαν άμεσα σε στοχευμένους και εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις Μονάδες Διανομής, ιδίως σε τουριστικές περιοχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν συσσωρευμένες αδιανέμητες αποστολές και ότι η εταιρεία εκτέλεσε την αποστολή της με συνέπεια, πληρότητα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διανομής.