Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε γύρω στις 21:00 στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον Γάλλο πρόεδρο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τον οποίο είχαν ένα ολιγόλεπτο τετ-α-τετ, πριν το επίσημο δείπνο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που πλαισιώσουν το δείπνο στον Γάλλο πρόεδρο, πέρα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Επίσης, προσκεκλημένη του ΠτΔ είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί, καθώς ταξιδεύει για Αμερική.

Mάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, υπέγραψαν στο βιβλίο των επισκεπτών.

Τασούλας: Η επίσκεψή σας σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής σχέσης μας

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Η παρουσία σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες μας και υπογραμμίζει την ανανέωση της ισχυρής συμμαχίας μας, καθώς και τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας.

Στη συνέχεια σημείωσε:

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός βρίσκονται σε έναν διαρκή και δημιουργικό διάλογο επί αιώνες, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα, με την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), έως την περίοδο της Αναγέννησης, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους που εγκατέλειψαν τον Οθωμανικό ζυγό μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Έλληνες μετέφεραν στη Γαλλία το πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα της παράδοσής τους.

Η γόνιμη αυτή πολιτιστική αλληλεπίδραση επηρέασε σημαντικά τους μεγάλους Γάλλους στοχαστές του Διαφωτισμού, των οποίων οι ανθρωπιστικές ιδέες ενέπνευσαν όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες του 1789, αλλά και τους Έλληνες που εξεγέρθηκαν το 1821 για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

Επιπλέον, η συμβολή της Γαλλίας στην επιτυχή έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης και στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους υπήρξε καθοριστική, τόσο σε ηθικό όσο και σε υλικό, στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο. Αργότερα, κατά τον 20ό αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία βρέθηκαν ξανά στην ίδια πλευρά σε σημαντικές ιστορικές στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, αγωνιζόμενες από κοινού για την ελευθερία και την ειρήνη».

Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

«Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», είπε στα ελληνικά ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκινώντας την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, υπογραμμίζοντας ότι το σύνθημα αυτό είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε: «Πρόκειται για το σύνθημα που φώναζαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ύστερα από δέκα χρόνια εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε στην Ελλάδα με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Σήμερα, το μήνυμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η πρόσκλησή σας απόψε αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και εντάσσεται στη μακρά παράδοση επισκέψεων που έχουν ενισχύσει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως η επίσκεψη του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963 και εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν το 1975, ο οποίος ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους που επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό Καραμανλή μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Η Γαλλία, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε βασικός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας. Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, αλλά και ο γαλλικός λαός, συμμερίζονται την πεποίθηση ότι “η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη”. Αρχικά, αυτό εκφράστηκε μέσα από τη στήριξη για την εδραίωση της δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε. Στη συνέχεια, αποτυπώθηκε σε ένα σταθερό αίσθημα αλληλεγγύης, που πηγάζει από την κοινή ιστορία και παρέμεινε ακλόνητο ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, ιδιαίτερα πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, όταν οι συνθήκες έγιναν πιο απαιτητικές για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρώπη.

Οι βαθιοί δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαιότητα και στο διαχρονικό ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, όπως ο Μοντεσκιέ και ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον ελληνικό πολιτισμό και τους θεσμούς που αναπτύχθηκαν εδώ, μελετώντας προσωπικότητες όπως ο Περικλής και θεσμούς όπως η Εκκλησία του Δήμου στην Πνύκα.

Η σχέση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημιουργική: οι Έλληνες επινόησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος συνέβαλε καθοριστικά στην αναβίωσή τους. Έτσι αναπτύχθηκε και το ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο τροφοδοτήθηκε από την επιθυμία για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό προς την ελληνική ιστορία. Η υποστήριξη αυτή εκφράστηκε τόσο μέσα από τη συμμετοχή Γάλλων εθελοντών σε μάχες, όπως στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, όσο και μέσω του φιλελληνισμού διανοουμένων και καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τα έργα και τα λόγια σημαντικών προσωπικοτήτων, αλλά και από εμβληματικά έργα ζωγραφικής που εξυμνούσαν τον αγώνα για ελευθερία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία και ζήτω η φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς».

Το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου στη χώρα

Το πρωί του Σαββάτου (25/04), ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (10:00) και στη συνέχεια, γύρω στις 12, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.