Συγκλονίζει η διάσωση του 42χρονου Φρανσίσκο Ζαπάτα στο Μεξικό, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος επί 14 μερόνυχτα σε πλημμυρισμένη σήραγγα χρυσωρυχείου στην πολιτεία Σιναλόα.

Ο μεταλλωρύχος εντοπίστηκε από εξειδικευμένους δύτες του στρατού σε βάθος 300 μέτρων, έπειτα από μια γιγαντιαία και εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από 300 ώρες.

🔴 A Mexican miner was found alive after being trapped 300 meters underground for 14 days following a mining accident.pic.twitter.com/ikRbZkW4CW — Universal News (@universalnewsx) April 9, 2026

Η τραγωδία ξεκίνησε όταν κατέρρευσε ανάχωμα, παγιδεύοντας συνολικά τέσσερις εργάτες στα έγκατα της γης. Παρά την αισιόδοξη έκβαση για τον Ζαπάτα και έναν συνάδελφό του που διασώθηκε νωρίτερα, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση της προσπάθειας.

Το βίντεο της ανάσυρσης του 42χρονου, ο οποίος επέζησε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας δέος για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και την αποφασιστικότητα των διασωστών.