Πολύ μεγάλη ένταση καταγράφηκε στο φινάλε της πρώτης περιόδου στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ, με αποτέλεσμα ο Κέντρικ Ναν να αντιδράσει έντονα. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν λόγια εν θερμώ και πλησίασαν επικίνδυνα, κολλώντας σχεδόν τα κεφάλια τους.

Ο Τζέντι Οσμάν και ο Ματίας Λεσόρ επενέβησαν για να τους χωρίσουν, με τη φανέλα του Ντόρσεϊ να σκίζεται στη φασαρία, αναγκάζοντας το επιτελείο του Ολυμπιακού να του φορέσει άλλη.

Μετά από αρκετά λεπτά εξέτασης στο βίντεο, οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή τόσο του Ντόρσεϊ όσο και του Ναν, ενώ ο Λεσόρ τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο. Η ένταση αποκλιμακώθηκε προσωρινά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.