Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Telekom Center πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν το τζάμπολ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (30/3), σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Παίκτες, τεχνικά επιτελεία και φίλαθλοι τίμησαν με σεβασμό τη μνήμη του εκλιπόντος, σε μια στιγμή που υπενθύμισε τη σημαντική του παρουσία και προσφορά στο άθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, με όλους στο γήπεδο να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ.