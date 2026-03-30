Πένθος επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ μετά την ανακοίνωση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ο θρυλικός καλαθοσφαιριστής Βασίλης Γκούμας.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της γενιάς του, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τις εμφανίσεις του στην αγαπημένη του ΑΕΚ.

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ ήταν ο πρώτος σκόρερ (30 π.) στον πρώτο τίτλο των «κιτρινόμαυρων», μετά από 11 «πέτρινα χρόνια», την 17η Ιουλίου 1981, όταν η «Βασίλισσα» στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδος στον Τελικό της Γλυφάδας με αντίπαλο τον Ηρακλή.