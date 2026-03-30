Πολύ μεγάλη ένταση καταγράφηκε στο φινάλε της πρώτης περιόδου στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στα 33.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κέντρικ Ναν έκανε φάουλ στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον παίκτη των “ερυθρόλευκων” να του ζητάει τον λόγο.

Αμέσως πιάστηκαν στα χέρια και ήρθαν κεφάλι με κεφάλι, αρχίζοντας σύρραξη στην οποία πήραν μέρος και άλλοι παίκτες των δύο ομάδων.