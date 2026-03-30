Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης περιόδου στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οδηγώντας με επιθετική διάθεση την ομάδα του.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» σημείωσε 18 πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά, με μεγάλη ευστοχία και συνεχή πίεση στην αντίπαλη άμυνα.

Με τις προσωπικές του ενέργειες και τις έξυπνες επιλογές στην επίθεση, δημιούργησε προβλήματα στο αμυντικό πλάνο των πρασίνων, δείχνοντας από νωρίς ότι είχε αποφασισμένη συμμετοχή στον αγώνα και καθορίζοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό.