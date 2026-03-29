Η δράση της Stoiximan GBL συνεχίστηκε με έντονο ενδιαφέρον, λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που ρίχνει την αυλαία της 23ης αγωνιστικής.

Στα παιχνίδια της Κυριακής, το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στη «μάχη» της παραμονής, εκεί όπου τόσο το Μαρούσι όσο και η Καρδίτσα έκαναν αποφασιστικό βήμα.

Η Καρδίτσα επιβλήθηκε με πειστικό τρόπο του Πανιώνιου, δείχνοντας πως κρατά την τύχη στα χέρια της, ενώ το Μαρούσι πήρε σπουδαίο «διπλό» στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή, σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη συνέχεια.

Κατά τα λοιπά, ο ΠΑΟΚ ήταν επιβλητικός απέναντι στον Προμηθέα Πατρών, ο Άρης πέρασε από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου, ενώ το Περιστέρι πήρε σημαντική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενόψει της συνέχειας αλλά και του ντέρμπι που ακολουθεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο ενδέχεται να φέρει νέες ανακατατάξεις στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70

Κολοσσός Ρόδου – Άρης 92-96

ΑΕΚ – Περιστέρι 64-74

Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL