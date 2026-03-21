Το Περιστέρι έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ με 75-70, σε έναν συναρπαστικό αγώνα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση, η οποία ακολούθησε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, είχε αγωνία μέχρι το τέλος και σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Κλίβελαντ Μέλβιν.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη που ανέβασε το ρεκόρ της στο 11-9, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 11-7, ενόψει της σφιχτής μάχης για την καλύτερη θέση στη βαθμολογία.

Για το Περιστέρι, ο Τούμπεργκεν ήταν εξαιρετικός, πετυχαίνοντας double-double με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Σι Τζέι Χάρις πρόσθεσε 15 πόντους. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Μπριν Ταϊρί ξεχώρισε με 18 πόντους, ενώ οι Μπέβερλι και Μουρ σημείωσαν από 12.

Τις έξι συνεχόμενες νίκες έφτασε ο Άρης

Ο Άρης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και «κλείδωσε» νωρίς την έκτη συνεχόμενη νίκη του στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 78-55 της Καρδίτσας στο «Αλεξάνδρειο» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 11-7 και αφήνοντας την Καρδίτσα στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 5-15.

Ο Αμίν Νουά ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη, σημειώνοντας 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ελάιζα Μίτρου-Λονγκ συνέβαλε με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από κοντά ακολούθησε ο Ρόνι Χάρελ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η «εκρηκτική» εμφάνιση του Τέβιν Μακ, έδωσε τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 98-76 του Προμηθέα στην Πάτρα, με τον Τέβιν Μακ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 30 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Το θετικό αποτέλεσμα ανέβασε τον Κολοσσό στο 7-13, αφήνοντας πίσω του την ομάδα του Προμηθέα που παραμένει με το ίδιο ρεκόρ. Ο Μακ με την εξαιρετική του απόδοση (13/17 σουτ και 3 ασίστ) ήταν ασταμάτητος, ενώ ο Ντέιβιντ Νίκολς πρόσθεσε 16 πόντους. Από την πλευρά του Προμηθέα, οι 14 πόντοι του Τάκερ και οι 13 του Γκραντ δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψουν την ήττα.

Η Μύκονος έκανε την ανατροπή απέναντι στο Μαρούσι και επέστρεψε στις νίκες

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και ηγέτες τους Ρέι και Χέσον, η Μύκονος επικράτησε του Μαρουσιού με 103-94 στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καταγράφοντας την πολύτιμη νίκη που την ανέβασε στο 8-12.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάκγου επανήλθε στις νίκες, αφήνοντας το Μαρούσι στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-17, κάνοντάς τον να βρίσκεται σε δύσκολη θέση για την παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά η βαθμολογία: