Ηρακλής: Σπουδαία κίνηση με Ρονάλντο Σεγκού
Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη κινητικότητα από πλευρά Ηρακλή, που έψαχνε να προσθέσει έναν γκαρντ που θα είχε εύκολο σκοράρισμα. Τελικά, το βρήκε στο πρόσωπο του Ρονάλντο Σεγκού. ο οποίος θα ενισχύσει το «Γηραιό» στο τελευταίο σκέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν τόσο στην Stoiximan GBL, όσο και στην ENBL Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ φέτος αγωνίστηκε […]
Εθνική Γυναικών: Έμαθε τους αντπάλους της στην Β΄ Προκριματική φάση του EuroBasket 2027
Η Εθνική Γυναικών προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών για το EuroBasket 2027 κι έμαθε σήμερα (31/3) τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, την Σλοβακία και την Ολλανδία στα δύο παράθυρα που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026 (8-18/11) και τον Φεβρουάριο του 2027 (7-17/2). Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε […]
Ο Μ. Γκέκος στo tanea.gr: «Γεννημένος νικητής ο Βασίλης Γκούμας, ο πιο πληθωρικός σκόρερ όλων των εποχών»
Ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ, Μηνάς Γκέκος μίλησε στo tanea.gr για τον αείμνηστο Βασίλη Γκούμα, ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεων για τα όσα βίωσαν στην κοινή τους πορεία στην «Ένωση»
Ολυμπιακός: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το ΤΕΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ
Το ΣΕΦ αλλάζει και μπαίνει σε νέα εποχή. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκήρυξε διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 4 Μαΐου 2026, ενώ η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και η ανάθεση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαΐου του […]
Οι Μπουλς αποδέσμευσαν τον Τζέιντεν Άιβι μετά από ομοφοβικά σχόλια
Ο Τζέιντεν Άιβι αποτελεί παρελθόν από τους Σικάγο Μπουλς, καθώς η ομάδα αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον 24χρονο γκαρντ, έπειτα από επανειλημμένα ομοφοβικά σχόλια που έκανε σε ζωντανές μεταδόσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Άιβι είχε δημοσιεύσει τουλάχιστον τρία βίντεο από τη στιγμή που τέθηκε εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν […]