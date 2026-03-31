Ο Τόμας Γουόκαπ αντέδρασε στα όσα προέκυψαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, επιλέγοντας να απαντήσει μέσω των social media.

Αφορμή στάθηκε το αίτημα της «πράσινης» ΚΑΕ για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να δίνει τη δική του απάντηση μέσα από μια συμβολική κίνηση.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας από αγώνα απέναντι στην Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με το τραγούδι “Let Them Know” του T.I., θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα.