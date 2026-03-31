Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, παρά τη νίκη του Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός αποχώρησε στο τέταρτο δεκάλεπτο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και, έπειτα από τις ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου.

Η απουσία του τον θέτει εκτός από σημαντικές αναμετρήσεις της EuroLeague, όπως αυτές απέναντι στη Βιλερμπάν, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ.

Ο Τζόουνς έχει ήδη ξεκινήσει αποθεραπεία και στόχος είναι να επιστρέψει στη δράση προς τα μέσα Απριλίου, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, στο παιχνίδι με τη Αρμάνι Μιλάνο.