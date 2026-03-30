Τα προβλήματα ωστόσο δεν έλειψαν για τον Γιώργος Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι, πιάνοντας τη γάμπα του.

Όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι, ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να υποβληθεί αύριο Τρίτη (31/3) στις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του όποιου προβλήματος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (3/4) τη Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague.