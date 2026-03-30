Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR για την 23η αγωνιστική και διευρύνοντας το αήττητο σερί του, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 21-0. Σε μια αναμέτρηση χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους απέναντι σε έναν αποδεκατισμένο αντίπαλο.

Κομβική παρουσία για την ομάδα του Πειραιά είχε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος πραγματοποίησε ολοκληρωμένη εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με ενέργεια, δυναμική παρουσία στη ρακέτα και εντυπωσιακά τελειώματα, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του αγώνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε τόσο στην ένταση που προέκυψε ανάμεσα στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κέντρικ Ναν, όσο και στα δυναμικά καρφώματά του, που ξεσήκωσαν τους συμπαίκτες του και έδωσαν επιπλέον ώθηση στον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ

Για το αν του άρεσε το εντυπωσιακό του κάρφωμα που ξεσήκωσε τον πάγκο της ομάδας του: «Για να πω την αλήθεια, μου αρέσουν όλα τα καρφώματα μου, αλλά ναι μου άρεσε, ήμουν πάνω από τη στεφάνη δεν παραπονιέμαι».

Για το εάν επηρεάστηκαν καθόλου από τις αποβολές του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κέντρικ Ναν: «Ειλικρινά η αποβολή του Ντόρσεϊ έκανε το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό μπήκαμε και ήταν λίγο ήσυχα.

Μετά το παιχνίδι έγινε πιο έντονο με περισσότερη ενέργεια, αυτό είναι το ωραίο στο μπάσκετ».