Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να φέρνει… ερυθρόλευκο χρώμα και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκαν μέσα στο Telekom Center, διατηρώντας το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα και επικρατώντας για δεύτερη φορά της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι υποχωρούν στο 17-5, ενώ οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν τα αήττητο σερί τους, για το 21-0.

Αποτελέσματα 23ης αγωνιστικής

Κολοσσός – Άρης Betsson 92-96

ΠΑΟΚ – Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74

Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής – Μαρούσι 91-72

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan GBL