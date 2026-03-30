Απρόσμενη ανησυχία για τον Ολυμπιακό προέκυψε στο φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Στο τέλος του τετάρτου δεκαλέπτου, ο Αμερικανός σέντερ προσπάθησε να σκοράρει απέναντι στον Ματίας Λεσόρ σε μία επίθεση με σημαντική διαφορά στο σκορ.

Κατά την προσπάθειά του, πάτησε στραβά με το αριστερό πόδι και έπεσε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει. Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έσπευσε να τον βοηθήσει να σηκωθεί.

Ο Τζόουνς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά φαινόταν πως δεν μπορούσε να στηριχθεί σωστά στο πόδι του. Πριν τη λήξη του αγώνα, αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με την ενημέρωση της ΕΡΤ να αναφέρει πως το πρόβλημα εντοπίζεται στην αριστερή γάμπα.