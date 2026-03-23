Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Εκείνο το βράδυ και περί ώρα 23:18 συγκρούστηκαν μετωπικά στο ύψος της περιοχής του Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισας, η επιβατική αμαξοστοιχία Intercity 62 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με την εμπορική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και τον τραυματισμό εκατοντάδων εκ των οποίων τουλάχιστον 32 σοβαρά.

Κατηγορούμενοι στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας είναι 36 άτομα ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 352. Τουλάχιστον 230 πρόσωπα, φυσικά και νομικά, όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Σωματεία, αναμένεται να παρασταθούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

