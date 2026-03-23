Σε ανάρτηση προχώρησε τη Δευτέρα ο Νίκος Πλακιάς, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, η οποία διεξήχθη σε κλίμα έντασης και με ενστάσεις για τις συνθήκες της διαδικασίας.

Ο ίδιος, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, συνέδεσε τη σημερινή εξέλιξη με όσα, όπως αναφέρει, έχουν συμβεί από την πρώτη στιγμή μετά το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Πλακιάς γράφει στην ανάρτησή του ότι:«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά. Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας μέσα σε μια αίθουσα».

Επίσης, ο Νίκος Πλακιάς επιτέθηκε τόσο κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, όσο και κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε στην αίθουσα την οποία, όπως σημείωσε, «ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα». Παράλληλα, αμφισβήτησε ευθέως την επάρκεια του χώρου, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για «μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000 ευρώ».

Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά , σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά . Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα . Μια έδρα… pic.twitter.com/EDnqJ6hT9F — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 23, 2026

Ακόμη διατύπωσε βαρύτατες αιχμές και για τη στάση της έδρας, κάνοντας λόγο για «φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον πρωθυπουργό, καλώντας τον να απομακρύνει τον υπουργό Δικαιοσύνης και να αναθεωρήσει όσα, όπως σημείωσε, έλεγε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης.

«Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει χθες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό», έγραψε, ενώ σχολίασε και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί κατάλληλης υποδομής, σημειώνοντας: «Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοιά της».

Ανέφερε επίσης «Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη» και πρόσθεσε ότι: «Από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο».

Τέλος, έκανε λόγο για «ασέβεια» απέναντι στην οικογένειά του, επισημαίνοντας ότι θρηνεί «τρία κορίτσια 20 ετών», αποτυπώνοντας το κλίμα απογοήτευσης και οργής που επικρατεί μεταξύ συγγενών των θυμάτων μετά την έναρξη της δίκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτησητου Νίκου Πλακιά

«Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά.

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα.

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€.

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση.

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα.

Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της.

Από ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα, καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί!!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη.

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο.

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών.»