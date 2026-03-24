Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδηςέδωσε διευκρινίσεις για τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, σχολιάζοντας όσα συνέβησαν την προηγούμενη ημέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «η εικόνα δεν ήταν καλή», παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Εξήγησε ότι η αίθουσα διαθέτει περίπου 312 με 330 θέσεις, εκ των οποίων 280 είχαν προβλεφθεί για τους δικηγόρους, καθώς είχαν δηλώσει παράσταση περίπου 250, έναντι 130 που είχαν αρχικά εκδηλώσει συμμετοχή.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως, στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250, «θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να βρίσκονται συγγενείς και στο κάτω 140 άτομα», υπογραμμίζοντας ότι έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερες δίκες από τη συγκεκριμένη.

Η διαδικασία και τα προβλήματα στην αίθουσα

Σύμφωνα με τον υπουργό, η σωστή διαδικασία προέβλεπε πρώτα την είσοδο των δικαστών και των κατηγορουμένων, κατόπιν των δικηγόρων και στη συνέχεια όσων σχετίζονται με τη δίκη. Όπως είπε, «στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι», με αποτέλεσμα σχεδόν 100 δικηγόροι να μείνουν χωρίς θέση.

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ρόλο μάρτυρα ή ενάγοντος, ωστόσο πρέπει πρώτα να τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν θεσμική ιδιότητα. Επισήμανε ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη μέριμνα από τους υπεύθυνους για την ορθή κατανομή των θέσεων.

Η χωρητικότητα της αίθουσας

Αναφερόμενος στα δεδομένα του χώρου, ο υπουργός τόνισε ότι η αίθουσα διαθέτει πάνω από 450 καθίσματα και είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, συγκρίσιμη μόνο με εκείνη της Αθήνας. «Γιατί να μη γίνει εκεί η δίκη;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων είναι από τη Θεσσαλία και θα ήταν δύσκολο να μετακινηθούν στην Αθήνα.

Εξήγησε επίσης ότι υπάρχει δεύτερη αίθουσα με 140 θέσεις και καλύτερη ακουστική, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω οθονών. «Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή, να έρθει να μου πει. Στη Χάγη οι θέσεις είναι 250 και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 300», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφορές σε παράλληλες υποθέσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και σε άλλη δίκη, λέγοντας πως «η κυρία Κωνσταντοπούλου τραμπουκίζει, βιντεοσκόπησε δικαστίνα και αυτό είναι κακούργημα». Κατηγόρησε την ίδια ότι δεν επιθυμεί να διεξαχθεί η δίκη και ότι «κερδοσκοπεί πολιτικά».

Η στάση της Πολιτείας

Ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η ελληνική Πολιτεία δημιούργησε στη Λάρισα τον μεγαλύτερο δικαστικό χώρο της χώρας για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δίκης, επισημαίνοντας ότι η υποδομή είναι επαρκής.

Τέλος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα για προβλήματα φωτισμού, κατήγγειλε ότι «κάποιοι πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες» και πρόσθεσε πως η Αστυνομία θα διερευνήσει το περιστατικό.