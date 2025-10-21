Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, που κάποτε αποτελούσαν εμπόδιο για την Ουάσινγκτον, έχουν μετατραπεί σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Πείθοντας τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η Άγκυρα επανέφερε τον εαυτό της στο σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, προς απογοήτευση του Ισραήλ και των αράβων αντιπάλων της.

Το τελεσίγραφο

Αρχικά αντίθετοι στο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου – να απελευθερώσουν τους Ισραηλινούς ομήρους ή να αντιμετωπίσουν τον όλεθρο – οι ηγέτες της Χαμάς υποχώρησαν μόνο όταν η Τουρκία, μια χώρα που θεωρούν πολιτικό προστάτη τους, τους προέτρεψε να συμφωνήσουν με το αμερικανικό σχέδιο.

Δύο περιφερειακές πηγές και δύο αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι το μήνυμα της Άγκυρας ήταν σαφές: ήρθε η ώρα να δεχτούν.

«Από τους πιο ισχυρούς στον κόσμο»

«Αυτός ο κύριος από ένα μέρος που ονομάζεται Τουρκία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, μετά την αποδοχή από την Χαμάς του αμερικανικού σχεδίου.

«Είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι».

Η υπογραφή του Ερντογάν στο έγγραφο της Γάζας ενίσχυσε την προσπάθεια της Τουρκίας να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, μια θέση που ο Ερντογάν επιδιώκει όλο και περισσότερο να ανακτήσει, επικαλούμενος συχνά τους δεσμούς και την ηγεσία της οθωμανικής εποχής.

Τώρα, μετά τη συμφωνία, η Τουρκία επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη, μεταξύ άλλων και σε διμερή ζητήματα με τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

Ο Σινάν Ουλγκέν, διευθυντής του think tank EDAM με έδρα την Κωνσταντινούπολη και ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Europe, δήλωσε ότι η επιτυχία της Άγκυρας να εξασφαλίσει την αποδοχή της συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα από τη Χαμάς της έχει δώσει νέα διπλωματική επιρροή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Τα F-35

Η Τουρκία, είπε, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει την ανανεωμένη καλή θέληση της Ουάσιγκτον για να πιέσει για πρόοδο στις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών F-35, την χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων και την αμερικανική βοήθεια στην προώθηση των στόχων ασφαλείας της Τουρκίας στη γειτονική Συρία.

«Εάν αυτές οι επαινετικές δηλώσεις του Τραμπ μεταφραστούν σε διαρκή καλή θέληση, η Άγκυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυναμική για να επιλύσει ορισμένες από τις μακροχρόνιες διαφωνίες», δήλωσε ο Ουλγκέν στο Reuters.

Η διπλωματική αναπροσαρμογή μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον, σύμφωνα με αξιωματούχους, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο,που ήταν η πρώτη του μετά από έξι χρόνια.

Για χρόνια, η Άγκυρα δεν συμμετείχε στις προσπάθειες υψηλού επιπέδου για την επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής διαμάχης, μιας βασικής πηγής περιφερειακής αστάθειας.

Οι εχθρικές σχέσεις με το Ισραήλ

Η υποστήριξη της Τουρκίας προς τα ισλαμιστικά κινήματα – συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και διπλωματικής στήριξης προς τη Χαμάς, της οποίας τους ηγέτες έχει φιλοξενήσει – έθεσε σε δοκιμασία τις σχέσεις της με το Ισραήλ και αρκετές αραβικές χώρες, ενώ η αντίληψή της ότι υπό τον Ερντογάν απομακρύνθηκε από τις αρχές του ΝΑΤΟ την απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από

Ωστόσο, για να ξεπεράσει το αδιέξοδο στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ στράφηκε στον Ερντογάν, στοιχηματίζοντας στην επιρροή του Τούρκου ηγέτη επί της Χαμάς. Τούρκοι αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, διαβεβαίωσαν τη Χαμάς ότι η κατάπαυση του πυρός είχε την υποστήριξη της.

Αναβάθμισε την Αγκυρα

Με την προσέλκυση του Ερντογάν, ο Τραμπ έδωσε στην Άγκυρα τον ρόλο που επιθυμούσε ως κυρίαρχη σουνιτική δύναμη στην περιοχή. Η κίνηση αυτή ανησύχησε το Ισραήλ και τις αντίπαλες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που από καιρό επιφυλάσσονται για τις ισλαμιστικές φιλοδοξίες του Ερντογάν.

Ενόχληση για τον ηγετικό ρόλο

«Ο Ερντογάν είναι μάστορας στο να επεκτείνει την επιρροή του, να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, να αξιοποιεί τα γεγονότα, να τα στρέφει προς όφελός του και να παίρνει τα εύσημα για αυτά», δήλωσε ο Άραβας πολιτικός σχολιαστής Αϊμάν Αμπντέλ Νουρ. «Προφανώς, οι χώρες του Κόλπου δεν ήταν ευχαριστημένες με το γεγονός ότι η Τουρκία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη Γάζα, αλλά ταυτόχρονα ήθελαν να τελειώσει αυτή η σύγκρουση, να επιτευχθεί συμφωνία και να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς».