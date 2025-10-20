Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα από τον Λευκό Οίκο ότι η Χαμάς οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση «θα υποστεί βαρύτατες συνέπειες».

Σε δηλώσεις του κατά την υποδοχή του Αυστραλού πρωθυπουργού Τόνι Αλμπανέζε, ο Τραμπ ανέφερε πως «έχουμε ένα θέμα με τη Χαμάς. Αυτό θα επιλυθεί γρήγορα, επειδή παραβιάζουν τη συμφωνία». Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως πίστεται ότι η ηγεσία της οργάνωσης ήταν άμεσα υπεύθυνη για τα πρόσφατα συμβάντα, αλλά έκανε λόγο για εσωτερική αναταραχή: «Κάποια εξέγερση μεταξύ τους και σκότωσαν μερικούς ανθρώπους».

Trump: We made a deal with Hamas — they’re going to behave, be nice. If they’re not, we’re going to eradicate them. They’ll be eradicated, and they know that. I don’t believe it was leadership. Some rebellion among themselves — and they killed some people. pic.twitter.com/ZDqbbaubiY — Clash Report (@clashreport) October 20, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σαφή προειδοποίηση προς την οργάνωση: «Κάναμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι ευγενικοί. Αν δεν το κάνουν, θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό».

Σχολιάζοντας τη φύση της Χαμάς, ο Τραμπ την περιέγραψε ως «μια βίαιη ομάδα, όπως πιθανώς έχετε παρατηρήσει τα τελευταία 100 χρόνια» ενώ πρόσθεσε πως «έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν, και αν συνεχίσουν να τα κάνουν, θα επέμβουμε και θα τα διορθώσουμε. Αυτό θα συμβεί πολύ γρήγορα και με αρκετά βίαιο τρόπο».

Τέλος, οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε ένα κρίσιμο σημείο για την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.