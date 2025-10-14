Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι θεωρεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ικανό να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση που αναμένεται να έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους κατά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι» όταν ρωτήθηκε αν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον «αυτή την εβδομάδα», επιβεβαιώνοντας έτσι τις επαφές των δύο ηγετών.