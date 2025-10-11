Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς», απευθυνόμενος σε πλήθος που φώναζε το σύνθημα «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη γενέτειρά του, Ριζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα. Κάλεσε το Ισραήλ «να σεβαστεί την υπογραφή του» και «να τερματίσει την επιθετική του πολιτική», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα στην περιοχή.

«Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, τονίζοντας την ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης.

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.