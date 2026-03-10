Έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομου τζόγου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομου τζόγου, το οποίο λειτουργούσε για περίπου οκτώ χρόνια. Τα μέλη της συνεργάζονταν με παράνομες ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών και εγκαθιστούσαν ειδικά λογισμικά σε υπολογιστές καταστημάτων, επιτρέποντας στους πελάτες να συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχαν τεχνικοί της οργάνωσης, οι οποίοι εγκαθιστούσαν τα προγράμματα χρησιμοποιώντας συσκευές USB. Μέσω αυτών των συστημάτων μπορούσαν να ελέγχουν εξ αποστάσεως τους υπολογιστές των καταστημάτων, να διαχειρίζονται τα παιχνίδια και να αλλάζουν τις διευθύνσεις IP, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις Αρχές.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να εισήγαγε παράνομα μηχανήματα που προσομοίαζαν σε μηχανήματα καζίνο, τα οποία τοποθετούνταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συνολικά, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε σε 37 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και το Αγρίνιο.

Μέσω της παράνομης αυτής δραστηριότητας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εξαπατούσαν τους παίκτες και να αποκόμιζαν τεράστια οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.