Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10/3) μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αποκόμιζαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας και τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο, στο πλαίσιο της ευρείας επιχείρησης για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.