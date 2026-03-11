Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι πρώτοι συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που έχουν περάσει το κατώφλι των αρχών αυξάνεται συνεχώς. Οι συλλήψεις έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τις 38, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης, ο οποίος προέβλεπε 17 συλλήψεις.

Η αστυνομική επιχείρηση, που ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, είχε στόχο την εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων. Τα κέρδη του κυκλώματος εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα, οι δράστες δεν περιορίζονταν μόνο στη λειτουργία παράνομων παιχνιδιών, αλλά προχωρούσαν και σε συστηματική στρατολόγηση παικτών, επεκτείνοντας διαρκώς το δίκτυό τους.