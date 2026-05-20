Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργκίν Αταμάν θα παραβρεθούν σε δείπνο το βράδυ της Πέμπτης (21/5).

Αναλυτικά όσα ανέφερε η «πράσινη» ΚΑΕ:

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παραθέσει το βράδυ της Πέμπτης (21/5) δείπνο στον Εργκίν Αταμάν, σε μια συνάντηση όπου οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε συνολικό απολογισμό της φετινής πορείας του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της τελικής φάσης της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης, γνωστοποίησε ότι η σημερινή προπόνηση της ομάδας ήταν προαιρετική και διεξήχθη κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο Εργκίν Αταμάν θα παραβρεθεί την Πέμπτη (21/5) το μεσημέρι στην «κανονική» προπόνηση των πράσινων.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο».