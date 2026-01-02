Ένα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Ιανουαρίου στη βόρεια πλευρά της Λαμίας, όταν ένας γείτονας ειδοποίησε την Αστυνομία εξαιτίας των επίμονων γαβγισμάτων ενός σκύλου, που ζούσε μαζί με τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του σε μονοκατοικία.

Ο άνδρας προσπάθησε αρχικά να επικοινωνήσει με τον γείτονά του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο σκύλος, εμφανώς ανήσυχος, δεν σταματούσε να γαβγίζει, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την τύχη του ηλικιωμένου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο παρέμενε επιθετικό και δεν επέτρεπε σε κανέναν να πλησιάσει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η κατάσταση εκτονώθηκε σύμφωνα με το lamiareport.gr, χάρη στην επέμβαση του εκπαιδευτή σκύλων, Βασίλη Τσιαμπούλα, ο οποίος κλήθηκε από τις αρχές και κατάφερε να ακινητοποιήσει το ζώο με ασφάλεια, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να εισέλθουν στο σπίτι. Δυστυχώς, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα καθορίσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από τον ιατροδικαστή.