Ένας 71χρονος άνδρας σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περαστικών και την επιμονή του σκύλου του, όταν κατέρρευσε μόνος του σε παραλία της περιοχής.

Το περιστατικό, που αναδεικνύει πόσο καθοριστικά είναι τα πρώτα λεπτά σε ένα καρδιακό επεισόδιο, σημειώθηκε στην παραλία Sandbanks, στο Πουλ της Βρετανίας. Ο Ντέιβιντ Χάουαρντ κατέρρευσε ενώ περπατούσε στην άδεια ακτή, λίγο μετά το μπάνιο του στη θάλασσα.

Μαζί του βρισκόταν το πεντάχρονο λαμπραντόρ του, ο Μπο, ο οποίος αντιλαμβανόμενος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά άρχισε να πηδά πάνω στον ιδιοκτήτη του και να γαβγίζει επίμονα, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των περαστικών.

Η συμπεριφορά του σκύλου τράβηξε το ενδιαφέρον της Κλερ Ντάσγουντ, που περνούσε από το σημείο με τον σύντροφό της, Πολ Χάρολντ. Η γυναίκα διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν ανέπνεε και μαζί ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ακολουθώντας οδηγίες διασώστη μέσω τηλεφώνου.

Λίγο αργότερα, δύο γιατροί εκτός υπηρεσίας, η Ρέιτσελ Χολ και ο Κρις Χόβελ, έσπευσαν να βοηθήσουν. Εναλλάσσονταν με την κ. Ντάσγουντ στις θωρακικές συμπιέσεις έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απινιδωτή τρεις φορές, ώσπου ο Χάουαρντ έδειξε σημάδια ζωής. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου του τοποθετήθηκε απινιδωτής. Έπειτα από εβδομάδα νοσηλείας, έλαβε εξιτήριο και, σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει αναρρώσει πλήρως.

«Χρωστά τη ζωή του» στον σκύλο του

Ο 71χρονος δήλωσε ότι αισθάνεται πως «χρωστά τη ζωή του» στον Μπο. «Νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο. Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη για τον σκύλο μου και για όλους όσοι σταμάτησαν να με βοηθήσουν. Τους αποκαλώ αγγέλους μου», ανέφερε συγκινημένος.

Η Κλερ Ντάσγουντ περιέγραψε ότι αρχικά νόμιζε πως ο σκύλος έπαιζε, μέχρι που είδε τον άνδρα ξαπλωμένο ακίνητο. «Ήταν αναίσθητος, μελανιασμένος και παγωμένος. Δεν υπήρχε σφυγμός. Άκουγα γύρω μου να λένε ότι “έχει φύγει”, αλλά συνέχισα», είπε, προσθέτοντας ότι ο Μπο παρέμεινε ήρεμος και την έγλειφε, σαν να καταλάβαινε πως προσπαθούσε να βοηθήσει.

Η γιατρός Ρέιτσελ Χολ δήλωσε πως ήταν «πραγματικά εντυπωσιασμένη» από την εξέλιξη, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο ο άνδρας δεν έδινε καμία ένδειξη ζωής.

Η σημασία της άμεσης αντίδρασης

Εκπρόσωπος της British Heart Foundation υπογράμμισε ότι το περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο κρίσιμη είναι η άμεση αντίδραση σε καρδιακή ανακοπή. Όπως ανέφερε, «οι ζωές σώζονται όταν κάποιος αναγνωρίσει τα σημάδια και ξεκινήσει αμέσως ΚΑΡΠΑ η καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε».