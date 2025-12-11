Ενενηντάχρονος έθαψε ζωντανό σκύλο, που προηγουμένως είχε ακινητοποιήσει με χρήση χαρτοταινίας. Το ζώο εντόπισε περιπατητής στο σημείο ταφής του, σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί που το ξέθαψαν, παραδίδοντάς το σε φιλοζωική οργάνωση.

Κατά πληροφορίες, το σκυλί είναι 17 ετών και ανήκε στην κόρη τού υπερήλικα.

Ο 90χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 30.300 ευρώ.

Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε πως θεωρούσε ότι το ζώο ήταν νεκρό γι’ αυτό το προέβη στην ταφή του.