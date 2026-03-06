Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξη περίπου 400 ατόμων νότια της Κρήτης δύο ακόμα διασώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας με τις λιμενικές αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στα δύο σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στην Γαύδο πέντε σκάφη στα οποία επέβαιναν 310 άτομα ενώ στην Αγία Γαλήνη τις πρωινές ώρες έφτασαν δύο σκάφη με 86 άτομα (48 και 38).

Τα σκάφη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα που με ασφάλεια τα οδηγεί στα λιμάνια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων.

Όπως αναφέρουν πηγές ενημέρωσης, στη πλειονότητά τους οι μετανάστες είναι άνδρες ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος από το Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των 63 μεταναστών που έφτασαν στις 4/3 στη Γαύδο ενώ χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και σε 17χρονο Αιγύπτιο ο οποίος κατονομάστηκε ως διακινητής του σκάφους που μετέφερε 38 μετανάστες και εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες.