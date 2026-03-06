Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σημειώθηκαν οκτώ διαφορετικά περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και τα δύο νότια της Αγίας Γαλήνης.
Συνολικά, στις οκτώ επιχειρήσεις έχουν διασωθεί περίπου 400 αλλοδαποί. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη μεταφερθεί με ασφάλεια, ενώ άλλοι μεταφέρονται αυτή την ώρα προς τη Γαύδο και την Αγία Γαλήνη.
