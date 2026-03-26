Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η παράταση δόθηκε σήμερα, Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία έληγε αρχικά η προθεσμία των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις αφορούν την εισαγωγή σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο www.gov.gr.

Στην ίδια πλατφόρμα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες εισαγωγής.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα, κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας και υποβάλλει την αίτηση.

Διαδικασία και επιλογές υποψηφίων

Με μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να είναι υποψήφιος ή υποψήφια σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Σε περίπτωση που επιλεγούν ταυτόχρονα Πρότυπο, Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, είναι υποχρεωτική η δήλωση σειράς προτίμησης. Από τις σχολικές μονάδες που δηλώνονται, επιλέγεται μόνο ένα σχολείο στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών ή επιλαχούσα.

Ημερομηνίες εξετάσεων και κληρώσεων

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, καθώς και η απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων για τα Πρότυπα Σχολεία θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. Οι μαθητές και μαθήτριες θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών, ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης.

Την ίδια ημέρα, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη δοκιμασία για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, όπου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν επιπλέον σε θρησκευτικές έννοιες.

Για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.