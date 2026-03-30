Εμπλουτίζεται η λίστα των αξιολογημένων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού, για εργαζόμενους ωφελούμενους», της Δράσης 16913 (MIS 5227573). Η επικαιροποιημένη λίστα αφορά προγράμματα που έχουν υποβληθεί έως τις 30 Μαρτίου, στις 14:30.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων παραμένει ανοικτή. Η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται διαρκώς, μετά την έγκρισή τους από τον ανεξάρτητο αξιολογητή.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ και του προγράμματος voucher:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/