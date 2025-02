Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε για ακόμη φορά μια πολύ τολμηρή εμφάνιση προκαλώντας την αντίδραση μέχρι και της αστυνομίας. Η 30χρονη εμφανίστηκε στη λαμπερή βαρδιά των Grammy 2025 με μια μαύρη γούνα που κάλυπτε όλο το κορμί της και όταν έφτασε στο κόκκινο χαλί για να φωτογραφηθεί, την έβγαλε αφήνοντας άφωνους όσους βρισκόντουσαν εκεί.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των διοργανωτών, οι οποίοι ζήτησαν από το ζευγάρι Γουέστ-Σενσόρι να αποχωρήσουν. Κατά πληροφορίες, μάλιστα, την αποχώρηση του ζεύγους ανέλαβαν αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες το διάσημο ζευγάρι προσπάθησε να αναπαραστήσει το εξώφυλλο του άλμπουμ του ράπερ με τίτλο «Vultures».

Όπως δήλωσε πηγή στην ιστοσελίδα Page Six, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι απομακρύνθηκαν «μετά την τρελή επιλογή τους, η οποία ήταν μια προσπάθεια να αναπαραστήσουν το εξώφυλλο του άλμπουμ ράπερ με τίτλο Vultures.

Την ίδια ώρα, πάντως, άλλες πηγές αναφέρουν ότι Γουέστ και Σενσόρι αποχώρησαν «με δική τους επιλογή».

Kanye West has his wife Bianca Censori looking almost completely nude at the Grammy’s 👀 pic.twitter.com/1bGhFTgEFo

— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) February 2, 2025