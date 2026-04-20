Σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την άρση ασυλίας βουλευτών έως τις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την προστασία των ανηλίκων από τα social media, ανέλυσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Άρση ασυλίας βουλευτών: «Να αποφανθεί η Δικαιοσύνη χωρίς σκιές»

Αναφερόμενος στη διαδικασία άρσης ασυλίας βουλευτών, ο υφυπουργός τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσει κανονικά, επισημαίνοντας ότι και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να μην μείνει καμία σκιά, ακόμη και σε περιπτώσεις που –όπως είπε– φαίνονται υπερβολικές. Υπογράμμισε δε ότι η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Υπόθεση στην Κεφαλονιά: «Καμία δυσλειτουργία στο νοσοκομείο»

Για καταγγελίες που αφορούν νοσοκομείο στην Κεφαλονιά, ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει πρόβλημα στη λειτουργία του.

Ανέφερε ότι η υπόθεση σχετίζεται με εσωτερική αντιπαράθεση και μάλιστα υπήρξε παρουσία ατόμου που εμφανιζόταν ως νοσηλεύτρια χωρίς να είναι. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω και, όπου χρειαστεί, θα υπάρξουν κυρώσεις.

Social media και ανήλικοι: «Θέμα δημόσιας υγείας – εφαρμογή από το 2027»

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την περιορισμένη πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media ως μέτρο δημόσιας υγείας.

Όπως εξήγησε, η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε:

διαταραχές ύπνου

προβλήματα συγκέντρωσης

ψυχολογική επιβάρυνση

Τόνισε ότι το μέτρο δεν στοχεύει στον περιορισμό αλλά στην προστασία των παιδιών, ενώ η εφαρμογή του τοποθετείται χρονικά την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά από διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΣΥ: Ανακαινίσεις, νέες δομές και χρονοδιάγραμμα

Στο μέτωπο της Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι τα έργα αναβάθμισης προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα:

Ανακαινίζονται 86 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

Αναβαθμίζονται 157 Κέντρα Υγείας

Πολλά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί

Όπως είπε, τα περισσότερα έργα θα έχουν παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026.

Διευκρίνισε επίσης ότι έργα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, χωρίς να ακυρώνονται.

Προσλήψεις στο ΕΣΥ: 8.000 θέσεις έως το τέλος του έτους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του προσωπικού:

5.000 μόνιμες προσλήψεις

3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Άμεσα προκηρύσσονται 850 θέσεις γιατρών

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για θέσεις στο ΕΣΥ, ακόμη και στην Αττική, ενώ βελτίωση καταγράφεται και στην κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια.

Κίνητρα για γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα νέα κίνητρα για την κάλυψη θέσεων σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.

Μεταξύ αυτών:

οικονομική ενίσχυση έως 1.500 ευρώ μηνιαίως

πρόσθετα κίνητρα από δήμους και περιφέρειες

Όπως είπε, ήδη έχουν καλυφθεί τα 2/3 θέσεων που παρέμεναν κενές επί χρόνια.

Μείωση αναμονής στα ΤΕΠ: Από 9 ώρες σε 4,5

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος αναμονής μειώθηκε:

από 9 ώρες

σε περίπου 4,5 ώρες

Η βελτίωση αποδίδεται:

στις προσλήψεις προσωπικού

στις ανακαινίσεις υποδομών

στην εφαρμογή του συστήματος «βραχιολάκι» για τη διαχείριση ασθενών

«Προτεραιότητα η ενίσχυση του συστήματος Υγείας»

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.