Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι υγειονομικοί της χώρας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η πανελλαδική συγκέντρωση ξεκίνησε στις 9 π.μ. έξω από το Υπουργείο Υγείας, ενώ ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, την Πρόνοια και το ΕΚΑΒ εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας ότι το ΕΣΥ «νοσεί» βαριά λόγω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης.

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, το δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται να λειτουργεί πλέον ως «ανθρωποδιώκτης» για τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αποχωρούν μαζικά εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων και των χαμηλών αμοιβών. Με τις δημόσιες δαπάνες να περιορίζονται στο 5,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 7,5%, η ελληνική υγεία, όπως λένε, βρίσκεται σε μόνιμη ασφυξία. Οι αριθμοί, σημειώνουν, μιλούν από μόνοι τους: από τις 1.250 κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούσαν στο τέλος της πανδημίας, σήμερα έχουν απομείνει 850, ενώ από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 600.

«Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του ΕΣΥ»

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, εκπρόσωποι των εργαζομένων προχώρησαν σε δηλώσεις στο Orange Press Agency, περιγράφοντας την καθημερινότητα στα νοσοκομεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσα μέτρα: «Αγωνιζόμαστε σήμερα για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι βαθιά τραυματισμένο από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Το σύστημα πάσχει από ανθρωποδιώκτη των επαγγελματιών υγείας εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, των δυσμενών συνθηκών εργασίας. Τα συμπτώματα είναι υψηλός δείκτης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, νοσηλείες σε ράντζα και φορεία, περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες με επικινδυνότητα μεγάλη για τους ασθενείς. Η θεραπεία είναι συγκεκριμένη: θα πρέπει να χορηγήσουν αυξήσεις στους μισθούς, να μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, να δώσουν κίνητρα, να αυξήσουν το μπάτζετ για τη δημόσια υγεία».

«Στο ‘Λαϊκό’ λείπουν 300 άνθρωποι»

Από την πλευρά του, ο Τάσος Αντωνόπουλος, μέλος της εκτελεστικής της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕΔΗΝ και Πρόεδρος των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αναφέρθηκε στην εικονική πραγματικότητα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η ηγεσία του Υπουργείου: «Σήμερα οι υγειονομικοί απεργούν. Η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Για παράδειγμα, στην προχθεσινή εφημερία του Λαϊκού Νοσοκομείου, 50 ράντζα ήταν στους διαδρόμους. Ο λαλίστατος υπουργός κ. Γεωργιάδης λέει ότι το σύστημα ‘απογειώνεται’, ενώ το ΕΣΥ είναι στη χειρότερη καμπή του. Όταν έρχεται ο υπουργός, οι διοικήσεις φροντίζουν να κρύβουν τα ράντζα κάτω από το χαλί για να δείχνουν ότι όλα είναι τέλεια. Στο Λαϊκό λείπουν 300 άνθρωποι. Εκεί που κάποτε υπήρχαν 18 άτομα προσωπικό ανά τμήμα, τώρα έχουν απομείνει 6 ή 7».

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης, ειδικευόμενος Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Νίκαιας, μετέφερε την πίεση που δέχεται το προσωπικό στην πρώτη γραμμή: «Σήμερα είμαστε εδώ γιατί τμήματα δουλεύουν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με γιατρούς να εφημερεύουν μέρα παρά μέρα, 24ωρα. Ζητάμε το Υπουργείο να μην εμπορεύεται το ΕΣΥ, να μην προσπαθεί να βάλει μέσα τους ιδιώτες και να αναγκάσει τους ασθενείς μας να βάλουν το χέρι στην τσέπη».

Ο Χρήστος Παπαναστάσης, γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ, έθεσε το πλαίσιο των οικονομικών διεκδικήσεων: «Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και κατάργηση της εισφοράς 2% που επιβλήθηκε στα μνημόνια. Χρειαζόμαστε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, γιατί αυτή τη στιγμή η Πρόνοια και το ΕΚΑΒ στενάζουν».

Τέλος, η κινητοποίηση, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στην «υπερπροσπάθεια των εξαντλημένων υγειονομικών». Χωρίς γενναία αύξηση κονδυλίων και ουσιαστική ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, το ΕΣΥ κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, σημειώνουν.