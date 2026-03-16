Στις 18 Μαρτίου, οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας.

Αντικείμενο της κινητοποίησης είναι το Ιατρικό Μισθολόγιο και η υποστελέχωση των νοσοκομείων.

Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει πως οι πρωτοβάθμιες ενώσεις βρίσκονται σε διαδικασίες συνελεύσεων και πολύμορφων δράσεων για την προετοιμασία της απεργίας.