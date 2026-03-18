Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν σήμερα οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Οι διαδηλωτές διαμήνυσαν ότι δεν θα δεχθούν να πληρώσουν τα «σπασμένα» της πολεμικής οικονομίας και των διεθνών εξοπλιστικών σχεδιασμών, απαιτώντας την άμεση στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

​Στην κορυφή των διεκδικήσεών τους βρίσκεται ο διπλασιασμός των μηνιαίων αποδοχών και η κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, με παράλληλη επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (2% ανά έτος).

Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν επίσης:

​Μαζικές μόνιμες προσλήψεις και ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων.

​Νέο τρόπο υπολογισμού των εφημεριών (συντελεστής 0.0059) και έγκαιρη πληρωμή τους χωρίς περικοπές ή πλαφόν.

​Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρι να στελεχωθούν πλήρως τα νοσοκομεία, ώστε κανείς γιατρός να μην υπερβαίνει τη μία εφημερία την εβδομάδα.

​Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%.

Οι γιατροί ξεκαθάρισαν πως κλιμακώνουν τον αγώνα τους κόντρα στη λογική της μοιρολατρίας, ζητώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και όχι των επιχειρηματικών ομίλων.