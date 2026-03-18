Ο Tom Holland επιστρέφει ως spiderman στο τρέιλερ της τέταρτης ταινίας «Spider – Man: Brand New day» μετά από 5 χρόνια. Το No Way Home, η τρίτη ταινία, εισέπραξε πάνω από $1.9 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.

Η παραγωγή της Marvel και της Sony θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές οθόνες το καλοκαίρι και διαδραματίζεται 4 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Spider – Man: No way home», όπου ο Πίτερ ήρθε αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός ελαττωματικού ξορκιού με τους spiderman του Tobey Maguire και του Andrew Garfield να έρχονται στο ίδιο σύμπαν με τον spiderman του Tom Holland αντιμετωπίζοντας τους αντίστοιχους κακούς του σύμπαντος τους.

Στη νέα ταινία θα δουμε τον Πίτερ με μια ανανεωμενη στολή που θυμίζει την κλασική στολή των κόμικ, αλλά και εμφανίσεις πολύ αγαπημένων χαρακτήρων όπως τον Bruce Banner( Hulk), τον Punisher, τον Scorpion αλλά θα δούμε και νέες προσθήκες στο καστ όπως την Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas και Marvin Jones II.

