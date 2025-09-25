Η εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ έκλεισε έναν ιστορικό κύκλο και τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο μέλλον του πιο εμβληματικού πράκτορα του κινηματογράφου. Ο Καναδός σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, που ανέλαβε το τιμόνι της νέας ταινίας, έδωσε ήδη μια πρώτη εικόνα για το τι θα πρέπει να περιμένουμε από τον διάδοχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η διαδικασία αναζήτησης του νέου 007 θα ξεκινήσει το 2026, αφού πρώτα ο Βιλνέβ ολοκληρώσει τα γυρίσματα του «Dune: Part 3». Ο ίδιος δεν σκοπεύει να μοιράσει την προσοχή του, καθώς θέλει να αφιερωθεί πλήρως στην επόμενη σελίδα του θρυλικού franchise.

Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: Ο νέος Μποντ θα είναι άνδρας βρετανικής καταγωγής.

Θα βρίσκεται στην ηλικιακή κλίμακα 20–30 ετών, κάτι που αποκλείει μεγάλα ονόματα όπως τον Χένρι Καβίλ (43), τον Ίντρις Έλμπα (53) ή τον Τομ Χάρντι (47).

Το στούντιο θέλει ένα φρέσκο πρόσωπο, έναν ηθοποιό που δεν έχει «καεί» από blockbusters και θα συστηθεί στο κοινό μέσα από τον ίδιο τον ρόλο.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα ταινία θα επιχειρήσει μια επιστροφή στην πρώιμη φάση του Μποντ, πριν ενταχθεί επίσημα στο MI6 και πριν αποκτήσει το περίφημο διπλό μηδέν στην άδεια να σκοτώνει. Αυτό παραπέμπει σε μια πιο «ανεξερεύνητη» πτυχή του χαρακτήρα, δίνοντας στον Βιλνέβ τη δυνατότητα να χτίσει τον μύθο από την αρχή, με περισσότερο βάθος και λιγότερα στερεότυπα.

Το concept συνδέεται και με άλλες δημιουργίες γύρω από το brand, όπως το βιντεοπαιχνίδι «007: First Light», όπου ο ήρωας παρουσιάζεται ως νεαρός κατάσκοπος σε διαμόρφωση.

Ο νέος Μποντ δεν θα είναι μόνο θέμα casting, αλλά και αναπροσδιορισμού του ίδιου του franchise. Μετά την πιο σκληρή και ρεαλιστική εκδοχή του Κρεγκ, η πρόκληση είναι να κρατηθεί η ισορροπία ανάμεσα στον θεαματικό κινηματογράφο δράσης και στην πιο «ανθρώπινη» πλευρά ενός χαρακτήρα που έχει επιβιώσει επί έξι δεκαετίες.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η συζήτηση για τον διάδοχο θα μονοπωλήσει το Χόλιγουντ και τους θαυμαστές του πράκτορα 007. Μέχρι το 2026, η αγωνία θα χτίζεται μέρα με τη μέρα και όταν πέσει η αυλαία, ο νέος Τζέιμς Μποντ θα κληθεί να γράψει από την αρχή την ιστορία του κινηματογραφικού μύθου.