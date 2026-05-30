Η Παρί Σεν Ζερμέν έφερε το παιχνίδι στα ίσα απέναντι στην Άρσεναλ στο 65ο λεπτό του τελικού του Champions League, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης με τον Ουσμανέ Ντεμπελέ.

Η φάση ξεκίνησε από ενέργεια του Χβίτσα Κβαρατσχέλια μέσα στην περιοχή, με τον Μοσκέρα να τον ανατρέπει και τον διαιτητή Ζίμπερτ να δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι. Η απόφαση ελέγχθηκε από το VAR και επιβεβαιώθηκε χωρίς αλλαγή.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ντεμπελέ, ο οποίος παρέμεινε ψύχραιμος απέναντι στον Ράγια και με εύστοχο χτύπημα διαμόρφωσε το 1-1 για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.