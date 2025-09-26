Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία διαφόρων περιοχών της χώρας, με αλλεπάλληλα σοβαρά επεισόδια να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Πιο αναλυτικά

Ανήλικοι στην Πάτρα χρησιμοποίησαν σχολικό κτίριο ως ορμητήριο και προέβησαν σε ρίψη αντικειμένων και πυροτεχνημάτων προς τον προαύλιο χώρο επαγγελματικού λυκείου, με στόχο μαθητές. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες μαθητών, τέτοια περιστατικά συμβαίνουν πολύ συχνά, μπορεί και κάθε εβδομάδα, με κίνδυνο να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί. Η κατάσταση επιδεινώνεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων, με τα περιστατικά βίας να αυξάνονται συνεχώς.

Στο Ίλιον, οκτώ ανήλικοι επιτέθηκαν σε δύο παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών. Κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού, οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα γεγονότα και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν το υλικό για να απειλήσουν τα θύματα, λέγοντας αν δεν κάνεις αυτό θα το ανεβάσω και θα το δείξω σε όλους.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη, όπου 17χρονος μαθητής δέχθηκε χτυπήματα με ξύλο από ομάδα συμμαθητών, με το ξύλο να σπάει σε τρία σημεία και τον ανήλικο να τραυματίζεται στο χέρι. Στο σχολείο επικράτησε αναστάτωση και ο διευθυντής κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 16χρονων και ενός 17χρονου, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο Ηράκλειο, ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν 12χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, ύστερα από επίθεση και ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολικό προαύλιο.

Τέλος, στην Πεντέλη, 13χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από πέντε νεαρούς.

Η έξαρση των περιστατικών αυτών προκαλεί ανησυχία σε εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς, οι οποίοι ζητούν άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των μαθητών και την πρόληψη της σχολικής βίας.