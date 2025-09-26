Ένας 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση μέσα στο προαύλιο του Λυκείου του στην Κυψέλη από τρεις συμμαθητές του. Το περιστατικό όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η ΕΡΤ, έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ των μαθητών λόγω προσωπικής διαφοράς. Ένας από τους τρεις φερόμενους δράστες, μαθητής 16 ετών, χρησιμοποίησε σκουπόξυλο, ενώ οι άλλοι δύο, επίσης 16χρονοι, φέρεται να χρησιμοποίησαν τα χέρια τους και αντικείμενα που μοιάζουν με ρόπαλα.

Οι καθηγητές επενέβησαν άμεσα, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών μαθητών.

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Κυψέλης.