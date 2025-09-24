Ένα ακόμη περιστατικό νεανικής βίας εκτυλίχθηκε στη Λάρισα το μεσημέρι της Τρίτης, όταν δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους χρησιμοποιώντας σιδηρογροθιά. Το θύμα δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο από τον έναν δράστη και χτύπημα στο κεφάλι από τον δεύτερο.

Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που συνέλαβαν τους δύο ανήλικους. Η σιδηρογροθιά βρέθηκε πεταμένη σε φρεάτιο και κατασχέθηκε, ενώ στην κατοχή ενός εκ των δραστών εντοπίστηκε ηλεκτρικό πατίνι, η προέλευση του οποίου διερευνάται.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σε βάρος του ενός προστέθηκε και η κατηγορία της μη κατοχής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ωστόσο, ο έλεγχος στο θύμα αποκάλυψε μία νάιλον συσκευασία με 13 μικρότερα πακέτα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων. Η ποσότητα κατασχέθηκε και συνελήφθη και ο ίδιος, μαζί με τους δράστες, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ενώ οι ανήλικοι θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.