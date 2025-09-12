Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Λάρισα κατηγορούμενος για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ενός 17χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή σχολείου στη συνοικία της Νεάπολης, όταν οι δύο νεαροί που γνωρίζονταν μεταξύ τους, κάθονταν σε παγκάκι κάνοντας παρέα. Τότε ο 19χρονος επιτέθηκε στον 17χρονο, τον γρονθοκόπησε και του αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα με τον σταυρό που φορούσε στον λαιμό του. Τη ληστεία κατήγγειλε το θύμα στην Αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον δράστη και απέδωσε τα κλοπιμαία στο θύμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.