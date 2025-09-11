Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Το περιστατικό συνέβη στις 20:15, σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστος δράστης, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.