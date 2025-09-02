Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των αγνώστων που διέπραξαν ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, περίπου στη 1 το μεσημέρι, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια η συνολική αξία των οποίων παραμένει έως τώρα άγνωστη.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της προανάκρισης, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την υπόθεση.