Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο των Ιρανών αξιωματούχων που επιθυμεί να εξουδετερώσει, σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι το Πακιστάν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επιτρέψουν τη στοχοποίησή τους. «Οι Ισραηλινοί είχαν … τις συντεταγμένες τους και ήθελαν να τους εξουδετερώσουν, εμείς είπαμε στις ΗΠΑ ότι αν εξουδετερωθούν και αυτοί, τότε δεν θα υπάρχει κανείς για να συνομιλήσουν, οπότε οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ισραηλινούς να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο αξιωματούχος.